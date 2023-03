Durabilité

Notre objectif est de créer une société plus durable en transformant les ressources naturelles en produits et en solutions de manières novatrices et efficaces. Notre désirons augmenter la rentabilité tout en améliorant la durabilité, de façon à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Afin de relever les défis mondiaux, le monde a besoin de fabriquer et de consommer les produits de façons nouvelles. Nous souhaitons contribuer à la création d’une société équitable et d’une économie circulaire en fabriquant des produits de manière responsable, en mettant en œuvre des solutions circulaires, en fabriquant de l’aluminium carboneutre d’ici 2050 et en produisant et en utilisant davantage d’énergie renouvelable.